Ağbaba: Eskiden camilerden vaaz okunurdu, şimdi ise..

AKP Elazığ İl Kongresi’nin kalabalık olması için okullara gönderilen yazıda öğrencilerin kongreye getirilmesi, cami imamlarına da otobüs seferlerinin duyurulması talimatı verilmesine CHP'li Veli Ağbaba tepki gösterdi.

Uygulamaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Camileri ve öğrencileri siyasete alet eden anlayışı şiddetle kınıyorum” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AKP İl Kongrelerinin kalabalık olması için bugüne kadar görülmedik uygulamalara imza atılıyor. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan AKP İl kongresine, okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrencilerin hazır bulunmasını isteyen bir yazı gönderdi. Ayrıca katılım için öğretmenlerin telefonlarına da SMS gönderildiği öğrenildi. İl kongresi için Elazığ Müftülüğü de boş durmadı. İmamlara kongreye gidecek vatandaşların araç kalkış saatleri duyuruldu.

SUÇ İŞLEYENLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Geçmişte başka partilerin kongrelerine katıldıkları için haklarında soruşturma açılan yüzlerce devlet memuru varken, talimatla AKP İl Kongresine öğretmenleri göndermek anlaşılır değil. Konu AKP olunca akan sular duruyor. Hukuk AKP’liler işlemiyor. Talimatı veren il milli eğitim müdürünün cezalandırılması gerekirken ödüllendirilmesi bekleniyor.18 Yaşını bile doldurmamış öğrencileri tatil günlerinde, zorla bir partinin il kongresine götürmek asla kabul edilemez ”dedi.

KUTSAL MEKANLAR SİYASETE ALET EDİLİYOR

Ağbaba, siyasetin partiler arasında yapılması gerektiğini belirterek ancak gelinen noktada sadece bir parti ile değil devletin tüm kurumlarıyla yarıştıklarını söyledi. CHP’nin kamu kurumlarına siyasetin girmesine karşı olduğunu belirterek, “AKP ile birlikte en kutsal mekanlar olan Camilerin bile siyasetin içine çekildiğini görüyoruz. Daha önce farklı şehirlerde gördüğümüz uygulama bu kez de Elazığ’da karşımıza çıktı. Elazığ Müftülüğü tarafından imamlara gönderilen mesajda AKP İl Kongresine katılacak vatandaşlar için kaldırılacak otobüslerin duyurusunun yapılmasını istendi. Camilerde vaaz, hutbe okunur ama imamların otobüs seferlerini duyurduğunu da ilk kez görüyoruz” ifadelerini kullandı.