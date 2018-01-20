Afrin'deki PKK/PYD mevzileri böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarından arındırılması amacıyla düzenlenecek operasyonun hazırlıkları sürerken, Afrin'in İkidam köyünde bulunan terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden, sınır hattında bulunan Türk jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı.
SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD mevzilerinden sınır hattındaki Türk karakoluna taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle çıkan sıcak çatışma ve Türk topçusunun obüslerle terör örgütü mevzilerini ateş altına alması, anbean görüntülendi.
20 Ocak 2018 Cumartesi 14:32
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