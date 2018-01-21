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Afrin'deki hedeflere böyle atış yapıldı
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Güncel
21.01.2018 22:00
DHA'nın haberine göre, Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin'deki YPG/ye ait hedeflere atış yapıldı.
Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerinde vurulduğu belirtiliyor.
Etiketler:
Afrin
,
Suriye
,
Hatay
,
Kilis
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