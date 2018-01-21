Afrin'deki hedeflere böyle atış yapıldı

DHA'nın haberine göre, Hatay Hassa sınırından bu akşam saatlerinde çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile Afrin'deki YPG/ye ait hedeflere atış yapıldı.

Ayrıca Azez-Afrin sınırındaki hedeflerinde vurulduğu belirtiliyor.