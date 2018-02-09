Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BIST
113.079
Altın
161,989
Dolar
3,8246
Euro
4,6816
İstanbul
12 °C
Ankara
10 °C
Gözaltı kararı verilen HDP'li Kemalbay'dan ilk açıklama
Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü
İnternet mahkemesi kuruldu
SON DAKİKA | Libya'da camide patlama
AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum
Ünlü şirket Türkiye'yi haritadan sildi
Bürokrat operasyonunun ardından o bakan çıktı!
Ders esnasında sınıflar boyanınca 12 öğrenci hastanelik oldu
Cinsel birliktelik teklif edip cüzdan çalarken yakalandı
Gözaltındaki gazeteciye tecavüz tehdidi
Erdoğan- Karamollaoğlu görüşmesi başladı
Fi dizisinde sürpriz gelişme
Kelliğe karşı mucize buluş: Kızartma yağı
10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: Ben böyle bir baba değildim
Galatasaray'a sürpriz ziyaret
09.02.2018 15:45
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
MEDYA
MAGAZİN
BİLİM - TEKNOLOJİ
KÜLTÜR - SANAT
KADIN - SAĞLIK
DİĞER »
YURTTAN HABERLER
İSTANBUL
YAŞAM
GEZİ - MEKAN
YEREL SEÇİM
TEKZİP - DÜZELTME
SON DAKİKA | Libya'da camide patlama
AKP'deki İstanbul depremine CHP İstanbul'dan ilk yorum
Ünlü şirket Türkiye'yi haritadan sildi
Erdoğan- Karamollaoğlu görüşmesi başladı
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
Afrin'deki hedefler Hatay'dan ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ile vurulmaya başlandı.
09 Şubat 2018 Cuma 13:06
İzlenme: 330
Etiketler:
afrin
,
çok namlulu roketatar
,
ÇNRA
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Maltepe'de hareketli dakikalar
Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu
Son Eklenen Videolar
Sefa Doğanay'dan kopartan Canan Karatay taklidi
Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
Üst geçitte korkutan intihar girişimi
Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı
Kategoriler
Güncel
Siyaset
İstanbul
Kadın- Sağlık
Dünya
Spor
Yurttan Haberler
Magazin
Kültür Sanat
Medya
Yerel Seçim
Bilim-Teknoloji
Gezi - Mekan
Yaşam
Ekonomi
FOTO GALERİ
Ünlü çift sokakta aşka geldi
Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı: İşte son hali
‘İmla nazilerini’ bloke edecek
ÇOK OKUNANLAR
1
A HABER ve SABAH'a jet yanıt
2
AKP'de istifa depremi: Dün gece genel merkezden arandım...
3
Nagehan Alçı'ya Bilal'e anlatır gibi Ege Adaları'nı anlattı
4
"ABD ile yaşanacak büyük krize hazırlıklı olalım... "
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.