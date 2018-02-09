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09.02.2018 15:45
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Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor

Afrin'deki hedefler ÇNRA ile vuruluyor
Afrin'deki hedefler Hatay'dan ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ile vurulmaya başlandı.
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