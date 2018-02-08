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09.02.2018 03:25

"Afrin'deki gerilimi ABD tırmandırıyor"

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"Afrin'deki gerilimi ABD tırmandırıyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, halihazırda Suriye hükümet güçlerinin bulunmadığı Afrin'de gerilimin ABD tarafından tırmandırıldığını belirtti.

Rus Dışişleri, Afrin'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Halihazırda Suriye hükümet güçlerinin bulunmadığı Afrin'de gerilim, Washington'un Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda verdiği güvencelere rağmen ABD'nin 'vekillerine' destek amacıyla gerçekleştirdiği eylemler vasıtasıyla tırmandırılıyor" dendi.

'BM'NİN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYORUZ'

BM'nin Afrin, Haseke, Rakka, İdlib ve Doğu Guta gibi bölgelerdeki insani duruma ilişkin açıklamasını ve insani yardım sevkiyatıyla yaralı ve hastaların tahliyesi için çatışmaların bir ay süreyle durdurulması yönündeki çağrısını da anımsatan bakanlık, Rusya'nın bu endişeleri paylaştığının altını çizdi.

'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ÇALIŞMALARI DA BU DOĞRULTUDA'

Rus Dışişleri, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ında çalışmalarının da bu doğrultuda olduğunu vurguladı.

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