Afrin'deki bombardımanda Hançer Filo detayı

Afrin'deki bombardımana, Hançer Filo'dan da 12 savaş uçağının katıldığı ortaya çıktı.

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında Afrin'e gerçekleştirdiği havadan bombardımana Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan 132'nci Hançer Filo'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatını, dün Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 72 savaş uçağıyla bombardıman yaparak başlattı. Afrin'deki PYD-YPG/PKK ve IŞİD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Hava saldırısına Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan 132'nci Hançer Filo'ya ait 12 adet F-16 savaş uçağının da katıldığı ortaya çıktı. Hançer Filoya ait savaş uçakları, bombardımanın ardından tekrar üsse döndü.

HANÇER FİLO'DAN 8 SAVAŞ UÇAĞI KALKTI



Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 132'nci Hançer Filo'dan 8 adet F-16 savaş uçağı, saat 12.30'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında Afrin'e gerçekleştirdiği hava bombardımanına katılmak için kalkış yaptı.