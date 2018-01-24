Afrin'de tablo netleşiyor: 4 üs kurulacak

Afrin’deki harekâtta 4’üncü gün geride kalırken, TSK’nın kısa vadeli hedeflerine ilişkin tablo da netleşiyor.

Buna göre öncelikli hedef 135 kilometrelik hatta örgütün iletişimini koparmak. Sivillerin tahliyesi için üç koridor açılacak ve 20 Şubat’a kadar bölgede 4 kalıcı gözlem üssü kurulacak.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberi şöyle:

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve PYD’nin kontrolündeki Afrin’e operasyonda dördüncü güne girilirken, 72 saat içinde oluşturulan 8 km derinlikte ceplerden Hatay-Kırıkhan-Hassa-Kilis hattında karşılıklı yatay ilerleyiş devam ediyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre harekât 3 öncelikli hedef çerçevesinde yürütülüyor .

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dördüncü güne girilirken, ikinci şehidimizi verdik. Yağmurlu hava nedeniyle oluşan çamurlu arazi şartlarında ilerlemekte sıkıntı yaşanırken, askeri kaynaklar mayınlı tuzakların gözden kaçabildiğine dikkat çekiyor ve “Çamurlu arazi şartları zorluyor, ancak askerlerimiz azimle, ağır ağır ve dikkatle ilerlemeye çalışıyor” yorumunu yapıyor.

Dün akşam itibarıyla 22 köyü kontrol altına alan ve güvenli hale getiren TSK, 8 km’lik derinlemesine operasyonu son 48 saatten bu yana yatay yönde devam ettiriyor. Son 2 günde alınan ceplere 190’ı aşkın sızma girişimini engelleyen askerler, boş bırakılan bölgelerdeki her hareketliliği takip ediyor ve örgütün kontrol kapasitesini engellemeye çalışıyor. Alandaki askeri kaynaklar, TSK’nın bir yandan operasyonları sürdürürken diğer taraftan örgütün rahat mekanize olmasını engellemeye yönelik iletişim kapasitesinin en aza indirilmeye çalışıldığını kaydediyor. Bu kapsamda 135 km sınır hattı boyunca örgütün iletişim rölelerinin tespit edildiği ve operasyonun ilk dört gününde 7 iletişim ve röle sisteminin ortadan kaldırıldığı kaydedildi. Hatay-Kırıkhan-Hassa bölgelerinin sınır hattını kapsayan 57 km yatay, 8 km dikey hatta örgütün farklı birimlerinin iletişimi yüzde 85 oranında ortadan kaldırıldı. Böylece farklı bölgelerle iletişimleri büyük ölçüde kilitlendi. Diğer taraftan Ankara Gölbaşı’ndaki GES komutanlığından anbean Afrin’deki telsiz kestirmeleri takip ediliyor. Alandaki en önemli sorunlardan birisi ise sivillerin kentten tahliyesi. Zira rejim ile günlerdir pazarlık yapan PYD’li teröristlerin kenti devretme önerisi henüz karşılık bulamazken, PKK ve YPG’nin kentteki sivillerin tahliye taleplerine sert karşılık verdiği, kenti terk edecekleri mallarına el koymakla tehdit ettikleri öğrenildi. İçerideki siyasi kaynaklar, PYD’nin sert önlemlerine tepki gösteren 18 aktivist ve siyasinin tutuklandığını belirtiyor.

TSK, örgütün içeride sertleşmesi ve halkı baskı altına almasına karşı 3 noktadan tahliyeler için kapı aralamaya çalışacak. TSK’nın yakın zamanda Afrinlilerin kenti boşaltması için belirleyeceği operasyon alanlarından harekete geçeceği kaydedildi.

KUZEY IRAK GİBİ

Askeri yetkililerin en önemli planlamaları ise bu hafta şekillenecek. Zira yetkililer bir yandan operasyonun seyri ve sürecine dair saha çalışmaları yaparken, diğer yandan tıpkı 1996’dan bu yana Kuzey Irak’ta olduğu gibi terörü önlemek üzere 5 ila 8 km derinlikte 4 kalıcı gözlem üssünün kurulmasını planlıyor. Bu üslerin kurulacağı bölgelerin önümüzdeki haftadan itibaren şekilleneceği öğrenildi. Buradaki temel amaç, Kuzey Irak’ta olduğu gibi örgütün Afrin’de yeniden canlanması durumunda saldırıları sınırın öbür yanında karşılamak.