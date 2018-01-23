Afrin'de şehit olan Üsteğmen Usta, Atatürk'ü böyle anlatmıştı

’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu.

Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın, 30 Ağustos töreninde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Şehit Usta konuşmasında, “Bölücü ve gericilerin hedefi Atatürk ilke ve devrimleridir!” ifadelerini kullandı.

İşte Afrin’in ikinci şehidi Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın 30 Ağustos konuşması: