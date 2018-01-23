Afrin'de şehit olan Üsteğmen Usta, Atatürk'ü böyle anlatmıştı

Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın, 30 Ağustos töreninde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Şehit Usta konuşmasında, “Bölücü ve gericilerin hedefi Atatürk ilke ve devrimleridir!” ifadelerini kullandı.
İşte Afrin’in ikinci şehidi Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın 30 Ağustos konuşması:
Afrin şehidimiz Oğuz Kaan Usta, ebedi başkomutan Atatürk'ü anlatıyor: "bölücü ve gerici saldırılara karşı ülkemize her türlü şartlar altında sahip çıkacağız" #OğuzKaanUsta pic.twitter.com/YsXCsCGcwW— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 23 Ocak 2018
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