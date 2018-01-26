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26.01.2018 06:35

Afrin’de keskin nişancı tuzağı

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Afrin’de keskin nişancı tuzağı
Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin, Türkiye’nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi.

Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde TSK patlayıcıları temizliyor. Afrin’de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK’nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi.


Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.(hürriyet)

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