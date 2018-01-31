Türk Silahları Kuvvetleri´nin Suriye´nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan, henüz naaşı getirilmeyen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı´nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı.

TSK'nın Afrin'de terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonda şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı sosyal medyada eşinin son doğum gününe ait bir video paylaştı