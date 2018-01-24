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24.01.2018 17:30

Afrin şehidinin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi

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Afrin şehidinin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi
Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı eşinin görev yaptığı okula verildi.

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) ismi, İngilizce öğretmeni eşinin görev yaptığı Antalya'nın Serik ilçesindeki okula verildi. Okulun yeni tabelası, bugün asıldı.

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Şehidin İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın görev yaptığı Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar İlkokulu'nun adı değiştirilerek, 'Şehit Oğuz Kağan Usta İlkokulu' oldu. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okulun yeni tabelası asıldı.

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'OKULUMUZA ŞEHİDİMİZİN ADINI VERDİK'

 

Kaymakam Haluk Şimşek, "Afrin operasyonunda şehit olan üsteğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatan uğruna şehitler olduğu müddetçe bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette, bu vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. Okulumuza şehidimizin adını verdik. Eşi, bu okulda görev yapmaktadır. Acılar paylaşıldıkça azalır. Önemli olan, şehit olmak değil unutulmamaktır" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise "Dün acı haber aldık. Şehidimizin eşinin çalıştığı okulumuzun adını değiştirelim dedik. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün de şehidimizin ismini okulumuza verdik. İsmi yazılı levhamızı astık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" dedi

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