Afrin şehidine haciz skandalı Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşmesinin bir gün sonrası emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulması talebini Başbakan'a sordu.

CHP'li Emir, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren Hükümetiniz, şehidimizin ilgili borcunu üstlenmeyi düşünmekte midir?” diye sordu.

Emir'in açıklaması ve soru önergesi şöyle;

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 2009'da trafik kazası geçirmiştir. O sırada kaskosu bulunmayan Özalkan, karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden yaptırmıştır. Kaza yargıya taşınmış, toplamda Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarılmıştır.Yargının hükmettiği tazminatı ödeyemeyince, maaşına 2016 yılında haciz konulmuştur. 17 Ocak 2018'de maaşından 21’inci taksit kesilmiştir. Karşı tarafa şu ana kadar toplam 18 bin 838 lira ödeme yapmıştır. Karşı tarafın avukatı, 22 Ocak 2018’de Musa'nın şehit olduktan bir gün sonra harekete geçmiştir. 23 Ocak saat 14.51'de Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat ederekşehidimizin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını talep etmiştir. Talep üzerine, Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı almıştır. Musa Özalkan'ın adına kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşülmüştür.

Bu bağlamda;

1- Şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren Hükümetiniz, şehidimizin ilgili borcunu üstlenmeyi düşünmekte midir?

