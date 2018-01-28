  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Afrin şehidi uzman çavuşu, binlerce kişi uğurladı

»
Afrin şehidi uzman çavuşu, binlerce kişi uğurladı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş (27), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)-  Helikopterle Mut'a getirilen şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, Şehir Stadı'ndan alınarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapıldığı Meydan Mahallesi'ndeki Eyüp Kahraman Camii'ne götürüldü.

Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar, şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, 7 aylık hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş'ü teselli etmeye çalıştı. Gözyaşı döken şehit annesi Münevver ile acılı eşi Hanife Gümüş'ü, görevli askerler yalnız bırakmadı. Törende, şehidin ağabeyi de Bakan Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.

02ba772392169362e382d6df2a802d7f.jpg

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu28 Ocak 2018 Pazar 17:19
  • Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı' paylaşımı28 Ocak 2018 Pazar 17:11
  • Kadıköy'deki o saldırgan için karar çıktı28 Ocak 2018 Pazar 17:01
  • Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı28 Ocak 2018 Pazar 16:59
  • Son Dakika... Reyhanlı'ya roketli saldırı28 Ocak 2018 Pazar 16:47
  • Afrin şehidi uzman çavuşu, binlerce kişi uğurladı28 Ocak 2018 Pazar 16:33
  • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!28 Ocak 2018 Pazar 16:00
  • Şehit eşini üniformasıyla karşıladı28 Ocak 2018 Pazar 15:56
  • 20 ilde FETÖ operasyonu28 Ocak 2018 Pazar 15:27
  • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi28 Ocak 2018 Pazar 15:00
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti