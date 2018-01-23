Afrin şehidi Musa Özalkan'a veda

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehit Özalkan için tören düzenlendi

Afrin şehidi Musa Özalkan için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar da katıldı.



SABAH SAATLERİNDE GAZİANTEP'TEN UĞURLANDI

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Özalkan'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TWEETLERLE DE ADETA GELECEĞİ OKUDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde hitap etti:

Öncelikle iki merhumumuza da Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz." Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir. Bu operasyonu milletimiz, ÖSO ile birlikte kazanacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız. Yavrumuz attığı tweetlerle de adeta geleceği okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz.

Hayatını kaybeden eski bakan Lütfi Doğan için de Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.