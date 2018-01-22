Afrin Operasyonu'nda ilk şehit!

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit olduğunu açıkladı.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidinin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde oturan Selahattin ve Hatice Özalkan çiftine şehadet haberini, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehit babasının oturduğu apartmana dev Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.



Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getirileceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.