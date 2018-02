Afrin operasyonunda 14'üncü gün

TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ve 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyon, bugün ikinci haftasına girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG denetimindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü ve 'Zeytin Dalı Harekatı' adı verilen operasyon bugün 14'üncü gününde.

TSK, 2 haftadır yürüttüğü operasyon kapsamında geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Burseya Dağı'nda mayın ile bomba arama ve temizleme çalışmalarına devam ettiğini; çatışmaların ise Bafelyun Tepesi yönüne kaydığını bildirmişti.

TSK'DEN YENİ AÇIKLAMA

TSK, sabah saatlerinde resmi sitesinden son duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

TSK'nin yaptığı yeni açıklama şu şekilde:

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

TSK, 2 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'dan olaya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 Şubat 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

KİLİS VE HATAY'A ROKET SALDIRILARI DEVAM EDİYOR: 1 SAAT İÇİNDE 6 ROKET ATILDI

Bugün Kilis'e ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı, 11 kişi yaralandı.

- Kilis'e bugün 10.30 saatlerinde 3 roket atıldı. Biri Islahiye Caddesi'nde Adnan Menderes parkı yakınına, biri Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi'ndeki bir eve, diğeri ise Dereboyu Caddesi'nde bir eve isabet eden roketler sonucunda yaklaşık 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Roketlerin düştüğü bölgelere sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

- Bugün 10.30 saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de 3 roket atıldı. Roketlerden biri Fidanlık Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı'ndaki torna iş yerine isabet etti. Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi'ne düştü. Saldırıda ölü veya yaralının olmadığı bildirildi.

Başbakan Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada 12 günde Kilis ve Hatay'a toplam 82 roketin atıldığını açıkladı ve konuşmasını şöyşe sürdürdü: "Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den, Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. Bu roketler nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralı vatandaşımız var."

Hatay ve Kilis'e bir haftayı aşkın süredir her gün roket atılıyor.

Roket saldırıları sebebiyle şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üstünde kişi ise yaralandı.

SURİYE'DEN AFRİN OPERASYONU TEPKİSİ: "SALDIRGANLIK VE İŞGAL EYLEMİ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyona ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlık, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği harekatı 'saldırganlık ve işgal eylemi' olarak nitelendirdi.

Sputnik'in haberine göre, TSK'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekatın, Suriye Cumhuriyeti'ne yönelik 'aleni bir saldırı' olduğunu dile getiren bakanlık, "Suriye topraklarında bulunan, hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir. Suriye yönetimi, buna uygun yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün de Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Halep ve İdlib şehirlerine beklenen operasyonu başlattığı bildirimişti.

Al Masdar'ın haberine göre,operasyonların başlaması Afrin harekatı sebebiyle hızlandırılmıştı.

Türkiye'nin El-Eis kasabasına kuvvet gönderme girişimi, kuşatma altındaki Fua ve Kefraya kasabaları için önem taşıyordu.

Bölgeye giden kuvvetler iddiaya göre Rusya ve Suriye tarafından engellenmişti. Buna karşın konvoya yapılan saldırı, SDG tarafından üstlenilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: FRANSA BİZE DERS VEREMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro'ya verdiği röportajda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun 'terörizme karşı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, operasyonun 'işgale dönüşmemesi gerektiğini' savundu.

Macron ayrıca Avrupalı partnerlerin Türkiye ile koordine bir şekilde operasyonda aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım ise gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Operasyon, işgale dönüşmesin" uyarısına şöyle yanıt verdi:

"Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Macron'un Afrin açıklamasına şöyle yanıt verdi:

"Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var: yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."

MACRON'DAN ÇAVUŞOĞLU'NA YANIT

Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrin değerlendirmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği "Fransa bize ders veremez" tepkisiyle ilişkin konuştu.

Macron, Türkiye'nin açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

“Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

PENTAGON'DAN SİLAH AÇIKLAMALARI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyonla birlikte Suriye tarafından atılan roketlere ilişkin "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre, Pentagon sözcüsü Dana White ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie Perşembe günkü haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"IŞİD OPERASYONLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA ALACAĞIZ"

Korgeneral McKenzie Afrin’den Türkiye’ye yönelen saldırılardan haberdar olmadığını; ancak Türkiye’yi hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını söyledi.

McKenzie’ye ABD’nin Türkiye’ye SDG’ye gönderilen ağır silahları Rakka operasyonundan sonra toplama sözü verdiği hatırlatılarak "O silahları ne zaman toplamaya başlayacaksınız?" diye soruldu. McKenzie şöyle yanıtladı:

“Niyetimiz silahları IŞİD’e yönelik operasyonların tamamlanmasından sonra toplamak. Biliyorsunuz IŞİD’le mücadele şu an Orta Fırat Vadisi’nde sürüyor ve o ekipman orada SDG tarafından iyi bir amaç için kullanılıyor.”

"IŞİD’LE MÜCADELEDE DİKKAT DAĞITILIYOR"

Afrin operasyonuna ilişkin soruları ise Pentagon’un baş sözcüsü Dana White yanıtladı. White şunları söyledi:

- “Türkiye’den Suriye’deki operasyonunu sınırlamasını istedik çünkü bu dikkat dağıtan bir şey. Türkiye bir NATO ülkesi ve meşru kaygıları var. ABD Dışişleri Bakanlığı PKK’yı bir terör örgütü ilan etmiş durumda. Türkiye’nin sınırlarında aktif bir başkaldırı var; ancak Suriye’deki ortak tehdit IŞİD ve onunla mücadeleden çalan her şey dikkatin dağılmasıdır. Bu nedenle Türklere operasyonu sınırlama çağrısı yaptık. Türkiye bir NATO ülkesi ve her zaman her şeyi aynı şekilde görmüyoruz ama birlikte çalışıyoruz. Sınırlarındaki başkaldırı konusunda da Türklerle birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bugün Suriye’de bütün tarafların IŞİD ile mücadele kampanyasına odaklanmasına ihtiyacımız var.”