  • BIST 118.598
  • Altın 162,357
  • Dolar 3,7796
  • Euro 4,6319
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
23.01.2018 16:55

"Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"

»
"Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Afrin operasyonu, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden,  terör örgütlerini tahterevalli gibi birbirini besleyen mekanizmayla oldu bittiye getirilerek, Türkiye'yi içe kapatmaya dayalı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik kapsamlı ikinci büyük adımdır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adıyla başlattığı operasyonun bugün 4'üncü günü. İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Hacısalihoğlu bu operasyona ilişkin açıklama yaptı. İlk adımın 2016 yılının eylül ayında Fırat Kalkanı operasyonuyla başladığını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bugün itibariyle ikinci adımla aslında yeni bir dönem başlıyor. Afrin ikinci adımının en önemli düğüm noktasıdır. Çünkü Suriye'nin artık sürdürülemez yeni döneminde özellikle Rusya ile  Türkiye'nin normalleşme ilişkisi içerisindeki üçgen giderek daralıyor. Özellikle PKK/PYD terör örgütü meselesinde Rusya'nın açık bir tercih yapması gerekiyordu. Afrin bu açıdan anlamlıydı ve önemliydi" diye konuştu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN BU OPERASYONDAN BAŞARIYLA ÇIKACAĞINDAN HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"

Afrin'de Rusların olduğunu ve PYD'nin bu Rus varlığına yaslanarak bölgeden Türkiye'nin içine sızmalarla sürekli tehdit odağını canlı tutarak varlığını sürdürdüğünü aktaran Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyondan başarıyla çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Ayrıca Afrin'le de sonlanmayacak mutlaka Menbiç ve Fırat'ın doğusunu da içine katacak şekilde Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayarak, aynı zamanda da Suriye'nin toprak bütünlüğüne dayalı anlayışla operasyon sürecektir" ifadelerini kullandı.

"AFRİN OPERASYONU SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI AÇISINDAN DA BÜYÜK BİR ADIMDIR"

Türkiye'nin düzenlediği bu harekatın sadece kendi güvenliğini değil, Suriye'deki bütün mazlum halkların barış, istikrar içerisinde yaşaması için de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Suriye'nin önemli bölümünü ele geçirmiş olan terör örgütlerinden arındırılarak  toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda da büyük bir adım atmış oldu" dedi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE BM ROLÜ ÜSTLENDİ"

Suriye'de geldiğimiz noktada cansız bedenler ve sığınmacılar gibi iki acı ürettiğini, kimsenin de buna seyirci kalamayacağını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Türkiye doğrudan bundan etkileniyor. Terör örgütlerinin burada yuvalanması, bir kuluçka merkezi gibi yeşerip büyümesine karşı bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Türkiye, güvenliğini ve istikrarını sağlamak açısından uzun vadede olumlu etkilenecektir. Sığınmacıların sığındığı yegane yer Türkiye oldu. Bu anlamda Türkiye Birleşmiş Milletler(BM) rolü bile üstlendi. Bunun da çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu insanların yerine yurduna, kendi topraklarına kavuşmaları lazım. Bu harekatın uzun vadede birde böyle bir etkisi olacak" diye konuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Baykal'ın avukatının talebi hakkında karar23 Ocak 2018 Salı 15:31
  • İthal ette hastalık açıklaması23 Ocak 2018 Salı 14:45
  • Afrin'den bir acı haber daha! Üsteğmen şehit oldu23 Ocak 2018 Salı 14:35
  • Tek tip kıyafetler, Silivri Cezaevi'ne getirildi!23 Ocak 2018 Salı 14:24
  • Suriyeli çocukların hallare yürk burktu23 Ocak 2018 Salı 14:22
  • Erzincan'da hırdavatçılar çarşısında yangın paniği23 Ocak 2018 Salı 14:10
  • Şok olay: Hırsız iş yerinin müdürü çıktı23 Ocak 2018 Salı 14:03
  • HDP Muğla Eş Başkanı 'Afrin' paylaşımı nedeniyle tutuklandı23 Ocak 2018 Salı 13:59
  • Sosyal medyada aşık olduğu erkek kadın çıktı!23 Ocak 2018 Salı 13:53
  • "Afrin operasyonu terör koridoruna karşı ikinci büyük adımdır"23 Ocak 2018 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    • CHP’nin kadın il başkanları Anıtkabir’i ziyaret etti
    • Şair Enver Ercan kitabıyla uğurlandı
    • Afrin şehidi Üstçavuş Musa Özalkan'a son görev
    VİDEO GALERİ
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    • İstanbul'da 6 adrese uyuşturucu operasyonu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti