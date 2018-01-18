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18.01.2018 13:35

Afrin operasyonu öncesi Rusya'ya kritik ziyaret

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Afrin operasyonu öncesi Rusya'ya kritik ziyaret
Afrin'e yönelik olası operasyonu öncesi Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Hulusi Akar, Rus mevkidaşı
Gerasimov'la bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşecek.

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Genelkurmay'ın internet sitesinde Rusya ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan FİDAN, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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