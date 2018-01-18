Afrin operasyonu öncesi Rusya'ya kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Hulusi Akar, Rus mevkidaşı
Gerasimov'la bölgesel güvenlik konuları ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşecek.
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Genelkurmay'ın internet sitesinde Rusya ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan FİDAN, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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