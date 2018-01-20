  • BIST 115.147
  • Altın 163,118
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
21.01.2018 03:15

Afrin harekatı Alman basınında

»
Afrin harekatı Alman basınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin harekatının fiilen başladığını söylemesinin ardından, Suriye’nin kuzeyindeki operasyon Alman basınına da yansıdı. 

Die Welt: Türkiye’nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır

Die Welt gazetesi “Türkiye’nin Suriyeye gerçekleştiği kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla verdiği haberde Erdoğan’ın Türk panzerleri ve ağır silahlarının yer aldığı ve Kürt yerleşim bölgesi Afrin’e yapılan operasyonu başlattığı yazıldı. Welt haberde bu harekatın Türkiye ve ABD ilişkilerindeki gerilimi artırabileceğini yazdı.

Zeit: Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı

Zeit gazetesi ise PKK’nın Suriye uzantısı YPG ve PYD’ye karşı sınır güvenliği için başlatılan harekatı “Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. Haberde “Türkiye Suriyeli kürt milis grubu YPG’ye karşı kara harekatı başlattı. ABD Ankara’yı askeri bir harekat yapmaması konusunda uyarmıştı.”

DW: Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı

Deutsche Welle ise “Erdoğan: Kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla operasyona ilişkin bir haber geçti. Haberde türk ağır silahlarının günlerdir Suriye’nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG’ye ateş etmekte olduğuna dikkat çekildi ve “Şimdi aynı zamanda kara birlikleri de Afrin yerleşim bölgesine giriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı çok riskli bir askeri harekatı onayladı” denildi.

Stern: Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir

Alman basınında Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili çıkan bir haberde operasyonun Ankara, Washington ve Moskova arasındaki ilişkileri zedeleyebileceğine dikkat çekildi. Alman Stern Gazetesi “Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri harekat başlattı” başlığıyla verdiği haberde “Türk ordusu basında yer alan haberlere göre Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yerleşim bölgesine karşı savaş başlattı. Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir” denildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sözcü'den Fehmi Koru'ya çağrı!20 Ocak 2018 Cumartesi 10:37
  • Karar gazetesinde bomba ayrılık!20 Ocak 2018 Cumartesi 10:06
  • Erdoğancıların 'Gül' baskısı Karar'ı da bıraktırdı19 Ocak 2018 Cuma 23:33
  • DW İstanbul’da yeni bir büro açtı19 Ocak 2018 Cuma 16:25
  • Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak iddia!19 Ocak 2018 Cuma 11:34
  • AYM'nin Alpay ve Altan kararı Resmi Gazete'de19 Ocak 2018 Cuma 09:47
  • Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında çarpıcı soru19 Ocak 2018 Cuma 08:45
  • Yahudilik eşcinsellere nasıl bakıyor18 Ocak 2018 Perşembe 20:27
  • CHP'li vekilden Yılmaz Özdil'e yanıt18 Ocak 2018 Perşembe 14:08
  • Cansel Elçin yapım şirketine dava açtı18 Ocak 2018 Perşembe 11:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti