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14.02.2018 18:55

Afrin gazisi bayraklarla karşılandı

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Afrin gazisi bayraklarla karşılandı
'Zeytin Dalı' harekatında Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu operasyonda elinden ve ayağından yaralanarak gazilik unvanına erişen Uzman Çavuş Yasin Yalçın Karabük'teki babaevine gelirken, bayraklarıyla karşılandı.

Gaziantep'te tedavisinin ardından havayoluyla Ankara'ya buradan da karayolu Karabük'e gelen Gazi Uzman Çavuş Yasin Yalçın'ın bulunduğu otomobil, Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğü önünde Ak Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vatandaşlar ve arkadaşları tarafından Türk bayraklarıyla "Karabük seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.

"Ellerim iyileşsin geri döneceğim"

Afrin'de şehit düşen ve geçen perşembe günü Kent Meydanı'nda on binlerin katıldığı cenaze töreni ardından vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar ile birlikte aynı yerde olduğunu ifade eden Yasin Yalçın, "Aynı yerde gazi olduk. 3-5 metre aramız vardı, aynı yerde oldu. Durumum çok şükür, buna da şükür iyiyim. Ellerim iyileşsin geri döneceğim. Karabük halkına teşekkür ediyorum beni böyle karşıladıkları için. Allah razı olsun" diye konuştu.

Uzman Çavuş Yasin Yalçın, arkadaşları tarafından açılan dev Türk bayrağının altından geçen konvoy eşliğinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan babaevine geldi.

Burada Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen tarafından karşılanan Yalçın, yanındakilerin desteği ile merdivenlerden çıkıp eve girdi. Yasin Yalçın, dedesi İsmet ve babaannesi Fatma Yalçın'ın ellerinden öperek onlara sarıldı.

Gözyaşı döken dede İsmet Yalçın (85), "Ben askerlerimize 'Pek kuvvetli Türk'ün askeri' diyerek moral verirdim. Onlarda 'yaşa dedem' derdi. Dört torunum daha var. Biri askerde" dedi.

Daha sonra evin önünde kesilen kurbanın kanı, Uzman Çavuş Yasin Yalçın'ın halası Şükran Yalçın Muratdağı tarafından alnına sürüldü. Mahalleli geçmiş olsun dilekleri için evin önünde toplandı.

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