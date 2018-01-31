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01.02.2018 02:20

Afrika'da 80 milyon yaşında dinozor bulundu

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Afrika'da 80 milyon yaşında dinozor bulundu
Mısır'da Sahra Çölü'nde otobüs büyüklüğünde yeni bir dinozor türünün fosilleri bulundu.

80 milyon yıl önce yaşamış uzun boyunlu, dört bacaklı, fil ağırlığındaki dinozorun bulunmasını 'inanılmaz bir keşif' diye niteleyen bilim insanlarına göre, Afrika'da dinozorların yaşadığı çağın karanlık kalmış son dönemi artık aydınlanacak.

Bilim insanları tarafından 'Mansourasaurus shahinae' adı verilen dinozor, bitkilerle besleniyordu ve 10 metre uzunluğunda, 5.5 ton ağırlığındaydı.

Kretase jeolojik döneminde yaşayan 'Mansourasaurus', uzun boyunlu dinozorların en büyük grubu olan ve karada yaşayan gelmiş geçmiş en büyük hayvan grubunu oluşturan titanozorlardan.

Diğer titanozorlarda olduğu gibi derisinden 'osteoderm' denilen kemiksi plakalar çıkıyordu.

AFRİKA İLE AVRUPA DİNOZORLARI ARASINDAKİ KAYIP HALKA

'Mansourasaurus', Afrika ve Avrupa dinozorlarının 66 milyon yıl önce yok olmalarından evvel aralarındaki temasa dair ilk kanıtı oluşturmasından ötürü de önem taşıyor.

Bilim insanları, 'Pangaea' isimli süper kıta 200 milyon yıl önce çeşitli kıtalara parçalandığında hayvanların yeryüzüne nasıl yayıldığının haritasını çıkarma çabasında.

Daha önce Afrika dinozorlarının diğer kıtalardaki dinozorlardan tümüyle tecrit olmuş halde yaşadıkları sanılıyordu. Ancak yeni tür 'Mansourasaurus', Afro-Avrupa dinozor ilişkilerine ışık tuttu.

AVRUPA VE ASYA'DAKİ TÜRLERLE AKRABA

Ohio Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre fizyolojisine bakılarak 'Mansourasaurus'un Afrika'nın daha güneyindeki ve Güney Amerika'daki türlere kıyasla Avrupa ve Asya'daki türlerle akraba olduğu sonucuna varıldı. Açıklamada ''Bu en azından bazı dinozorların ortadan kalkmaları öncesinde Afrika ile Avrupa arasında hareket ettiklerini gösteriyor. Afrika'nın son dinozorları tümüyle izole halde değildi'' denildi.

Bugüne dek Afrika'da 100-66 nilyon yıl öncesine yayılan Kretase jeolojik döneminden kalma çok az dinozor fosili bulundu. Sahra Çölü'nde ortaya çıkarılan 'Mansourasaurus', Afrika'da geç Kretase döneminde bulunan en bütünlüklü dinozor iskeleti.

'AĞZIM AÇIK KALDI'

Carnegie Doğa Tarihi Müzesi'nden Matt Lamanna ''Fosilin parçalarının görüntülerini ilk gördüğümde ağzım açık kaldı. Afrika'da dinozorlar çağının son döneminden kalma çok iyi korunmuş bir dinozor. Bu, bizim için Kutsal Kase niteliğinde'' diye konuştu.

Araştırma lideri Dr. Hesham Sallam, gelecek yıllarda keşif hızını artıracaklarını söyleyip ''Öğrencilerimin ortaya çıkardığı her kemik, dev dinozorun türünü anlamamız için çok önemli ve heyecan vericiydi'' dedi.

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