Afrika dışındaki en eski insan fosili bulundu

Modern insanın (Homo Sapiens) tarihi her yeni keşifle tekrardan yazılıyor. İsrail'deki Misliya mağarasında Afirka dışındaki en eski Homo Sapiens fosilinin bulunduğu açıklandı.

Bilim insanları Afrika dışındaki bilinen en eski Homo Sapiens (insan) fosilinin bulunduğunu duyurdu.

177.000 ila 194.000 yıl önceye ait olduğu belirlenen fosilin keşfedildiği haberi önde gelen bilim dergisi Science'da yayınlandı.

Üzerinde dişler bulunan üst çene kemiği fosili İsrail'deki Misliya mağarasında bulundu.

Mağarada ayrıca çene fosili dışında taştan yapılmış aletler de keşfedildi.

HOMO SAPİENS DÜŞÜNÜLENDEN EN AZ 50.000 YIL ÖNCE AFRİKA'DAN GÖÇ ETTİ

Fosilin keşfi Homo Sapiens'in Afrika'dan düşünülenden en az 50.000 yıl önce çıktığına işaret ediyor.

Makalenin yazarlarından biri olan ve Binghamton Üniversitesi'nde antropoloji profesörlüğü görevini yürüten Rolf Quam "Artık modern insanın Afrika'dan düşündüğümüzden daha erken zamanda çıktığının fosil kanıtına sahibiz. Daha önce bu erken göç iddiaları hem arkeolojik alan kalıntılarına hem de antik DNA araştırmalarına dayandırılıordu ancak artık biz bunu kanıtlayan insan fosiline sahibiz" dedi.

Çene kemiğinin yaşını saptamak ve Homo Sapiens dışında Neanderthal ya da diğer insansı türlere ait olup olmadığını kesinleştirmek için bilim insanları 3 farklı analiz tekniği kullandı.

Araştırmacılar bulunan fosilin kesinlikle Homo Sapiens'e ait olduğunu vurguladı.

'BÜYÜK CANLILARI AVLAYABİLİYORLAR, ATEŞİ KONTROL EDEBİLİYORLARDI'

Mağarada fosilin yanı sıra bulunan taş aletlerin de 'Levallois' olarak adlandırılan teknikle yontulduğu ve avlanma amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Makalenin yazarlarından Tel Aviv Üniversitesi anatomi ve antropoloji bölümü profesörü Israel Hershkovitz "Zengin arkeolojik kanıtlar bize Misliya mağarası sakinlerinin auroch'lar (soyu tükenmiş büyük inek), Pers alageyiği ve ceylan gibi büyük canlıları avlayabildiğini gösteriyor. Ocaklarındaki ateşi kontrol edebiliyorlardı, bitkilerden geniş şekilde yararlanıyorlardı ve Erken-Orta Paleolitik Çağ için taştan bir alet kutusu üretmişlerdi. Bunlar Afrika'da bulunan en erken Homo Sapiens fosilleriyle birlikte bulunanlarla benzer" dedi.

Hershkovitz taşların avlanmanın yanı sıra hayvan derisi yüzme, bitki kesme ve mineral arama gibi işlerde de kullanılabildiğini belirtti.

'AFRİKA'DAN 250.000 YIL ÖNCE ÇIKTIK'

Fosilin bulunduğu bölge modern insanın Afrika'dan Nil Vadisi boyunca uzanankuzey rotasını ve Doğu Akdeniz kıyılarını kullandığı tezini de desteliyor.

Ayrıca Misliya fosili neden 120.000 yıl öncesine ait bir modern insan fosilinin Çin'de bulunduğunu anlamaya da yardım ediyor.

Hershkovitz fosilin, modern insanın Afrika'dan 220.000 yıl önce çıkarak düşündüğümüzden daha önce Neanderthal gibi diğer türlerle etkileşime girdiği yönündeki araştırmaları da desteklediğini belirtti.

Herkovitz "Daha önce düşünülenden çok daha eski bir biyolojik tarihimiz var. Diğer hominini (insansı) gruplarıyla etkileşime girerek evrimleştik. Afrika'dan 250.000 yıl önce gibi bir tarihte çıktık" dedi.