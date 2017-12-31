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31.12.2017 18:10

Afganistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Afganistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'da bugün gerçekleşen patlamada en az 12 kişi öldü ve yaralanan 14 kişi de hastanelere kaldırıldı.

(DHA)  Afganistan'ın Nangarhar iline bağlı Celalabad kentinde bulunan Haska Meyna bölgesinde bir patlama gerçekleşti. Halk Sağlığı Direktörü  Najibullah Kamawal bölgenin eski şefinin cenaze töreni sırasında gerçekleşen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali sözcüsü Attaullah Khogyani, patlamanın öğle saatlerinde gerçekleştiğini belirtirken, saldırının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini söyledi.

(Kapak fotoğrafı: Arşiv)

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