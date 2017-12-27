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27.12.2017 23:50

Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı

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Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezinde canlı bomba saldırısı yaşandı.

T24 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaralandı.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Helmand'ın merkezindeki 505'inci Bölge Komutanlığı girişinde bekleyen güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle 1 sivilin yaralandığını ifade eden Zuvak, bazı askeri araçların kullanılamaz hale geldiğini de söyledi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. 

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