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01.02.2018 14:40

Af Örgütü yöneticilerinden Taner Kılıç yeniden tutuklandı

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Af Örgütü yöneticilerinden Taner Kılıç yeniden tutuklandı
Dün tahliye edilen Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Kılıç, görülen mahkeme sonrası tekrar tutuklandı.

Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç, dün tahliye edilmesinin ardından dava savcısının bir üst mahkemeye itirazı üzerine jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından mahkeme, Kılıç'ın tutuklu yargılanmasının devamına karar verdi.Büyükada'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınan 11 insan hakkı aktivistinin yargılandığı davanın tek tutuklusu Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç hakkında İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi dün tahliye kararı verdi.

Tahliye kararına karşı dava savcısı bir üst mahkeme olan 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Kılıç, henüz İzmir Şakran Kapalı Cezaevi içinde işlemleri ile uğraşırken, jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

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