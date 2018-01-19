Adnan Oktar'la ilgili 444 şikayet yapılmış

Adnan Oktar'ın programının 444 kez şikayete uğradığı ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın programlarına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) şikayet yağmuruna tutulduğu ortaya çıktı.

​İzleyiciler, son 2,5 aylık dönemde "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa toplam 444 şikayette bulundu. Şikayetlerin 190'ı RTÜK'ün web sitesi, 135'i çağrı hattı, 113'ü e-devlet ve 6'sı RTÜK Mobil uygulaması üzerinden iletildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez şikayet yapıldığı belirlendi.

RTÜK'e "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa yönelik ulaşan şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 299 şikayet ulaştı.

Şikayetler içerisinde "Kanal kapatılsın/müeyyide uygulansın" talebinde bulunanların sayısı 261 olurken, "Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden 151, doğrudan Oktar'ın şahsına yönelik 121, cinsellik ve müstehcenlikle ilgili 102, çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemeye ilişkin 52, yayınların cinsiyet eşitliğine ters düştüğü gerekçesiyle de 14 şikayet yapıldı.

RTÜK'e aynı anda birden fazla gerekçeyle şikayette bulunabilen vatandaşlar ayrıca "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma, toplumun milli değerlerine aykırılık ile argo ve küfür kullanımı" gibi konularda da Adnan Oktar'ın yayınlarını şikayet etti.

'İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN'

RTÜK ise yapılan yayınların TV kanalı üzerinden gerçekleştirilmediğini saptadı.

RTÜK yetkililerine göre, şikayete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanması için internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan "A9" logosu kullanılarak yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK'ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.