Adnan Oktar'ın sözcüsü konuyu öyle bir yere bağladı ki..

Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak tanınan Didem Ürer, çocuklarını arayan baba Elvan Kolçak'ı, "PKK ve İngiliz derin devletine hizmet etmek"le suçladı! Baba Koçak, Ürer'e "her türlü hukuki süreci işleteceğini" söyleyerek yanıt verdi.

DUVAR – Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Elvan Koçak uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında görmesiyle birlikte başlayan süreçle ilgili suç duyurusunda bulundu. Baba Koçak, “Kızımın üzerindeki velayet ortak velayettir. Mahkeme kararı gereği annesinin yanında ikamet edebilir ama şu anda nerede olduğu belli değil” dedi.

Beyaz Tv’de Tahir Sarıkaya’nın hazırlayıp sunduğu “Uyan Türkiyem” programında ise Adnan Oktar’ın sözcüsü olarak tanınan Didem Ürer İle Elvan Koçak arasında tartışma yaşandı. Didem Ürer, Adnan Oktar’ın, “PKK ve İngiliz derin devletinin hedefinde olduğunu” öne sürerek çocuklarını isteyen baba Elvan Koçak’ı da “bu amaca hizmet etmek”le suçladı! Elvan Koçak’ın eski eşi Gülperi Koçak’ın Adnan Oktar’la tanıştığı için değil aldatıldığı için boşandığını, eşine ve çocuklarına ödemesi gereken nafakayı da ödemediğini iddia eden Ürer, Gülperi Koçak’ın kızlarının A9 Tv’de yayınlara çıkması için de yazılı muvafakatnamesi olduğunu söyledi.

Bu iddialar üzerine Elvan Koçak şunları söyledi: “İddiaların hepsi mesnetsiz yalandır. Şu anda Gülperi, benim çocuklarım ve hatta oğlumun nerede olduğu belli değil. Bunun da sorumlusu siz ve Adnan Oktar’dır. Ben her türlü hukuki süreci kullanacağım. Kızımın üzerindeki velayet ortak velayettir. Mahkeme kararı gereği annesinin yanında ikamet edebilir ama şu anda nerede olduğu belli değil. Ben Viyana’dan Türkiye’ye gelip suç duyurusunda bulununca Gülperi apartopar gelip Adnan Oktar’ın televizyonuna çıktı” dedi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine yayın kesildi.