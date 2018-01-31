Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' Erdoğan hamlesi

Adnan Oktar'ın grubunun kadın üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.

Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar'ın 'kedicikler' diye bilinen kadın üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.

Adnan Oktar'ın başında olduğu grup geçen günlerde yaptığı açıklamayla kendilerine polis operasyonu yapılacağı iddiasında bulunmuştu.

Grup açıklamasında "Duyumlarımıza göre; emniyet birimlerini uydurma bilgilerle yanıltan söz konusu odaklar, BAV camiası ile bağlantısı olduğunu düşündükleri ev ve ofislere baskın yaptırarak, buralara camiamızı haksız bir biçimde suçlamaya yarayacak sahte suç delilleri yerleştirmeyi planlamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Grubun kedicikler olarak bilinen kadın üyelerinin de olduğu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.