Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma özel harekat sevkiyatı

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan, 90 kişilik jandarma özel harekat personelini taşıyan 2 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.
Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlar yarak, askerlere destek verdi. Jandarma özel harekat personelinin, 'Zeytin Dalı' harekatı için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.
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