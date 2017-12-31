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31.12.2017 18:10

Adıyaman’da korkutan deprem 

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Adıyaman’da korkutan deprem 
Merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi saat 14.38'de merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin yaklaşık 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman merkez ve ilçelerinde hissedildi. 

Gölbaşı ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar evlerinden çıkarak sokağa indi. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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