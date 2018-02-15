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15.02.2018 07:15

Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; mahkeme karşısına çıktı

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Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; mahkeme karşısına çıktı
Mahkeme, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlatan eski hâkim Çetin Sönmez'in tutukluluğunun devamına karar verdi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nde gözaltında alınan ve “FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı” olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hâkim Çetin Sönmez'in yargılanmasına Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devem edildi.

"Silahlı terör örgütü üyeliğinden" yargılanan Sönmez, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia ederek, aleyhindeki hususları kabul etmediğini söyledi.

Kamuoyuna "Adil Öksüz'ü bırakan hakim" olarak yansıtıldığı için yargılandığını savunan Sönmez, olay gecesi, hakkında tahliye karar verdiği Öksüz'ü tanımadığını, kendisiyle örgütsel bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Sönmez'in bu savunması üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, "Hakkınızda tanzim edilen iddianamede Adil Öksüz'ü tahliye etmenize ilişkin bir suçlama yer almıyor. Bu nedenle savunmanızı isnat edilen suçlamalar çerçevesinden yapın" dedi.

"Fethullah Gülen'i ziyaret ettim"

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1989'da kazandığını, maddi imkansızlıkları nedeniyle kısa süreliğine FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını belirten Sönmez, hâkim olarak atandıktan sonra İstanbul'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı.

Bu ziyarete kimlerle gittiğini hatırlayamadığını ileri süren Sönmez, geçmişte kaldığı örgüt evleri ve yaptığı ziyaretten dolayı suçlanamayacağını savundu.

Öksüz'ü tahliye etmesinden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını belirten Sönmez, ilerleyen zamanlarda ise ihraç edildiğini söyledi. Emniyetteki ifadesini kabul etmeyen Sönmez, bu beyanlarında örgüte dair verdiği bilgiler ile yaptığı teşhislerin büyük bir kısmını kabul etmedi.

Tanık dinlendi

Sönmez'in savunmasından sonra Abdullah Şahin tanık olarak dinlendi. Öğrencilik yıllarında İzmir'de yaklaşık üç ay boyunca Sönmez ile aynı cemaat evinde kaldıklarını ifade eden Şahin, sonraki yıllarda Sönmez'in örgütle bağını devam ettirip ettirmediği konusunda bilgisinin olmadığını anlattı.

Sanık avukatlarının beyanlarından sonra duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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