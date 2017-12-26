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26.12.2017 10:50

Adana'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

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Adana'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Adana'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)-  Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve  sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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