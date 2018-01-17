Adana'da görülmemiş vahşet... Benzin döküp ateşe verdiler!

Adana'nın Kozan ilçesinde bazılarının değeri 10 bin lirayı bulan güvercinlerin bulunduğu oda, havalandırma boşluğundan dökülen benzinle ateşe verildi. Odadaki tüm güvercinler telef olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA - İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi Deliçay Mevkii'nde dün gece meydana gelen olayda, Umut Özgür Karaoğlan'ın boş bir araziye yaptırdığı tek odalı bir binada beslediği güvercinleri çalmak isteyen kişi veya kişiler kapıyı açamayınca havalandırma boşluğundan benzin döküp ateşe verdi. Çıkan yangında odanın içinde kafeslerdeki bazılarının değeri 10 bin lirayı bulan 70 güvercin telef oldu. Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğinde şoke olan Umut Özgür Karaoğlan, polise ihbarda bulundu.

Telef olan kuşları çocukları gibi gördüğünü söyleyen Karaoğlan, "Kaybım 150 bin lirayı buluyor. Benim tüm geçim kaynağım bu güvercinlerdi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da bu kuşlara bakıyordum. Çocuklarıma vermediğim emeği ben bu kuşlara verdim. Onlar kadar seviyordum. Çünkü onlar sayesinde ailemi geçindiriyordum. Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler. Başka gelirim de yok. bütün yetkililerden yardım bekliyorum. güvercinlerimi yakanların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.