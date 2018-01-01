Adana’da Ayhan Barut güven tazeledi

CHP Adana İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ayhan Barut, yeniden seçildi. Birlik, beraberlik mesajları veren Barut, tüm partililerle birlikte el ele verip, kol kola girip daha güçlü bir şekilde iktidara koşacaklarının altını çizdi.

Seyhan Oteli'nde dün gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı genel kurulun divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaptı. Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, İşbankası Yönetim Kurulu Üyesi,24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı da kongreyi yakından takip etti.

Sedat Doğan'ın da aday olduğu genel kurulda delegelerin çoğunluğu blok listeye 'evet' deyince Sedat Doğan, adaylıktan çekildi. Ayhan Barut başkanlığındaki tek listenin oylandığı seçimde Barut, yeniden il başkanlığı görevine seçildi.

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇAĞRI

Seçimin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Ayhan Barut, birleştirici, bütünleştirici yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti. Barut, “Her birimizin uğrunda bedeller ödediği, özgürlük, demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesini yerelde ve genelde iktidarla taçlandırma görevimizde başarıya ulaşmanın tek yolu, tüm kişisel kaygıları ve aramızdaki dargınlıkları sonlandırıp, birbirimize sımsıkı sarılmaktan, dargınlıkları, küskünlükleri sona erdirip birliği, bütünlüğü sağlamaktan geçiyor. Emeğin hak ettiği değere ulaşması için, özgürlüklerimiz için, Cumhuriyetimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, yaşanabilir bir Türkiye, yaşanabilir bir Adana için bir ve beraber olmak zorundayız” dedi.

“HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELESİNDE BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ”

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana verilen özgürlük, demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesinde büyük bedeller ödendiğine dikkati çeken Barut, “Birçok kez yüreğimiz dağlandı, acılarımız katmerlendi, biz ne yaptık? Acılarımızı, yaralarımıza tuz basarak dindirdik. Maraş’ta, Çorum’da, Suruç’ta, Ankara’nın göbeğinde katledildik. İdam sehpalarında sallandırıldık… Madımak’ta, Aladağ’da yakıldık… Analarımızın gözyaşları hiç dinmedi… Acılarımızla tutunduk hayata, kimseye boyun eğmeden yaşamak için, hak için, hukuk için, adalet için…Sabrettik, emek verdik, çalıştık ama gerçekten çok çalıştık…Sevdik… Özgürlüğü ve bağımsızlığı sevdik… Özgürlüğü, bağımsızlığı bize öğreten Ata’mızı sevdik. Atamızın devrimlerini sevdik. Vatanımızı, halkımızı, çocuklarımızı sevdik… Sevdiğimiz için zulmettiler, katlettiler ama yine de vazgeçmedik, asla da vazgeçmeyeceğiz. İnanacağız… Başaracağımıza inanacağız… Mustafa Kemal’in gösterdiği hedefe ulaşabilecek güçteyiz. Bu nedenle bugün buradan hep birlikte 2019’da yerelde ve genelde iktidar olacağımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.

“İKTİDAR MÜCADELESİ TEK BAŞINA YÜRÜTÜLEMEYECEK KADAR BÜYÜK BİR MÜCADELE”

El ele, kol kola, daha güçlü bir şekilde iktidara koşacaklarının altını çizen Barut, “İktidar yolu kutsaldır ve tek başına yürütülemeyecek kadar büyük bir mücadeledir. Bu mücadelede herkese görev var, herkese mutlaka bir yer var. Bu mücadeleyi ne kadar geniş bir alana, ne kadar geniş bir kitleye yayarsak o kadar güçlü oluruz. Hak, hukuk, adalet mücadelesiyle çıktığımız bu yolda tüm hedefimiz ülkemizin huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaktır. Memleketimiz için daha yapacak çok işimiz var. Kongreye katılan, aday olan tüm partililerime, yol arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Şimdi ayrışma değil bütünleşme, düşmanlık değil barış zamanıdır. Hepimizin yolu aynıdır. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU

Barut'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Gizem Akçam, Hasan Alkan, Sevgi Altınok, Kadriye Aşşık, Caner Aydar, Filiz Baykara, Adil Bayram, Mehmet Çelebi, Ahmet Dardağan, Ercan Ekici, Güngör Geçer, Halil Gül, Hacı Onur Güleçyüz, Şenis İl, Hıdır Kabalak, Ali Kantos, Hacı Karaaslan, Hatice Kartum Çubukçu, Emrah Kozay, Ekrem Kütük, Hacı Ali Mazlumoğlu, Tevfik Ongun, Ekin Özkök, Okay Sangün, Anıl Tanburoğlu, Metin Taştan, Perihan Temel, Hülya Tuluk, Halime Ünlü, Şahin Yeter.

DİSİPLİN KURULU

Ramazan Atikaslan, Erdal Biber, Öbet Doğramacı, Veli Ersoy, Levent Karaömerlioğlu, Fikret Özgök, Ümit Arif Özsoy, Tevhide Tekin, Süleyman Yüce.