Adalılar İBB'yi protesto etti

Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin kaldırılmasını, “İBB vapurumu geri ver!” sloganıyla protesto eden Adalılar, “Şehir Hatları kimin için çalışıyor?” diye soruyor.

Aysel Kılıç / Adalar Gerçek - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Hatları, kış boyunca Beşiktaş-Adalar vapur hattında sefer yapılmayacağını duyurdu. Ada halkını mağdur eden bu uygulamaya tepkiler yükseliyor. Seferlerin kaldırılmasını, “İBB vapurumu geri ver!”, “Adalar- Beşiktaş seferleri geri getirilsin!”, “Ulaşım haktır, engellenemez!” sloganlarıyla protesto eden Adalılar, ulaşım hakkının kar- zarar hesabı güdülmeden karşılanması gereken bir yurttaşlık hakkı olduğuna dikkat çekiyor.

Adalılar, bugün (Pazar) Büyükada Vapur İskelesi’nde toplanarak, İBB Şehir Hatlarını protesto etti. Adalılar adına açıklama yapan Zekiye Kürkçüoğlu, Ada halkının mağduriyetini dile getirdi:“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Aralık ayı sonunda sosyal medya hesaplarından 1 Ocak 2018'den itibaren Adalar-Beşiktaş seferlerinin kaldıracağını duyurdu. Bu duyurunun ardından Adalar’dan yükselen tüm tepkilere rağmen Beşiktaş seferlerini iptal etti. Böylece Adalar’da yaşayanların her gün işlerine, okullarına gitmek ve geri dönmek için kullandığı Adalar-Beşiktaş seferleri İBB’nin, Şehir Hatları İşletmeleri yöneticilerinin ve üst kurul UKOME’nin kararıyla kaldırılmış oldu. İptal kararının ardından Şehit Hatları tarafından yapılan açıklamalarda yalan yanlış istatistiklerle bu seferlerin ‘zarar ettiği’, ‘yeterli yolcu sayısına’ ulaşılamadığı söylendi.

Buradan tekrar söylüyoruz: Ulaşım bir yurttaşlık hakkıdır. Sağlık gibi, eğitim gibi, adalet gibi ulaşım da kar/zarar hesabı güdülmeden karşılanması gereken bir yurttaşlık hakkıdır. Kar/zarar hesaplarına bağlanarak ele alınamaz. “

İBB KAR HESABI YAPIYOR, ADALILARI UMURSAMIYOR!

Zekiye Kürkçüoğlu, İBB’nin ‘Kabataş Martı Projesi’ni de hatırlattı.

“Geçtiğimiz sene Kabataş’ta başlatılan ‘beton martı projesi’ nedeniyle iptal edilen Kabataş seferlerinin yarattığı mağduriyeti gidermek ve Adalıların bu projeye yönelik tepkilerini hafifletmek için gündeme getirilen Beşiktaş seferleri bu iptal kararıyla birlikte 8 ay gibi kısa bir süre sonra geri alınıyor. Böylece Adalılar bir kez daha toplu ulaşım kartlarının geçmediği, güvenlik riskleri taşıyan, sağlıksız ulaşım koşulları barındıran özel motor ve taşıma şirketlerinin insafına terkedilmiş oluyor. Şehir Hatları İşletmesi bu kararıyla birlikte vatandaşın ulaşım hakkını ve ihtiyacını değil, ‘Beşiktaş seferleriyle nedeniyle zarara uğradıklarını’ söyleyen özel motor şirketlerinin taleplerini dikkate aldığını bir kez daha göstermiş oldu.

Yaz aylarında yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti Adalar’a taşırken şikayetçi olmayan, insanları balık istifi yaptığı vapurlarda Adalar’a taşıyarak büyük gelir elde eden Şehir Hatları İşletmeleri, kış ayları geldiğinde işine ve okullarına giden Adalılara hizmet etmeyi umursamıyor. Kar ve zarar hesabı yapıyor, özel motor şirketlerinin taleplerini her şeyin önüne koyuyor. “

ŞEHİR HATLARI KAR İÇİN ÇALIŞIYOR!

Ulaşımın bir hak olduğunu vurgulayan Kürkçüoğlu, şöyle devam etti:

“Buradan tekrar soruyoruz: Şehir Hatları kimin için çalışıyor? Şehir Hatları İşletmeleri yalnızca yerli ve yabancı turistlere hizmet ettiğini mi düşünüyor? Şehir Hatları İşletmeleri, özel motor şirketlerinin sınırsız kar etmesi için mi çalışıyor?

Sefer saatlerini Adalılar’a danışmadan belirleyen, en küçük bir hava muhalefetinde seferleri iptal etmekten çekinmeyen Şehir Hatları, İstanbul’un en pahalı ulaşım tarifelerine mahkum ettiği Adalıları şimdi de seferleri iptal ederek yaşadıkları yerlerden, Adalar’dan kaçırmaya mı çalışıyor? Bugüne kadar toplanan binlerce imzalı dilekçeleri ve talepleri yok sayan, ulaşım hakkını gözardı eden İBB, Şehir Hatları İşletmeleri ve UKOME vatandaşa hizmet etmiyorsa kime hizmet ediyor?

Adalar halkının ihtiyaçlarını yoksayan ve kar- zarar hesaplarıyla hareket eden Şehir Hatları’nı bu iptal uygulamasını derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Rant için, kar için, özel şirketlerin çıkarları için Adalar halkının ulaşım hakkı gasp edilemez.

Adalar-Beşiktaş Seferleri’nin geri getirilmesini istiyoruz. Hatta diğer noktalara da vapur seferlerinin artırılmasını istiyoruz. Güvenli, ucuz ve nitelikli ulaşım hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalmayacağız.”

Turistlerin de katılım gösterdiği basın açıklaması, alkışlarla son buldu.



