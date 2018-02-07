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07.02.2018 18:30

Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde gelişme

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Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde gelişme
Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde IŞİD'li 'Ebu Hüseyin ve 14 kişi Kayseri'de yargılanacak.

KAYSERİ, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ‘Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast planlayan IŞİD  militanı Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulundu 9'u tutuklu, 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz'ın, Suriye'deki IŞİD liderinden "Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin" şeklinde Kılıçdaroğlu'na yönelik suiakst talimatı aldığı belirtildi.

'Ebu Hüseyin' kod adlı IŞİD'li terörist, 4 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında, 'Adalet Yürüyüşü'nü sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kocaeli yakınlarında saldırıda bulunmak için, Kayseri’de bir otomobil kiralama firmasından, 'Yurt dışından gelen ağabeyimi ve yakınlarını İstanbul’dan alıp geleceğim" diyerek siyah renkli VIP minibüs kiraladı.

IŞİD propagandası yapmak suçundan daha önce gözaltına alınıp, mahkemece salıverilen, Terörle Mücadele ekiplerince takip edilen Oğuzhan Korkmaz, takibe alındı. Şüpheli, 5 Temmuz günü öğle saatlerinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve yanındaki kalabalığa yönelik saldırıyı düzenleyemeden, minibüs durdurularak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada, AKP 'ye ait flama, şapka ve diğer metaryaller ele geçirildi.

Terörist Oğuzhan Korkmaz ile olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle eşi A. Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen Oğuzhan Korkmaz ile diğer şüphelilerin sorgusuna bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.

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SURİYE'DE YARALANINCA TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞ

Kayseri’nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı bir inşaat firmasında beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan Korkmaz'ın DEAŞ'a 2 yıl önce katıldığı, Suriye’ye giderek burada eğitim aldığı tespit edildi. 'Ebu Hüseyin' kod adını alan Oğuzhan'ın, rejim güçleriyle girilen çatışmada yanında patlayan bombayla göğsünden ve kolundan yaralanınca, Kayseri’ye geri döndüğü saptandı. Oğuzhan Korkmaz'ın 4 Temmuz günü "Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin" diye cep telefonu aracıyla IŞİD  liderinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast talimatı aldığı belirtildi.

AKP  flaması, şapka ve diğer metaryalleri ise IŞİD militanına resmi nikahlı eşi Ayla Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından AKP’nin Kayseri’deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edildi, hedef saptırmak ve provakasyon amaçlı araca konduğu belirlendi.

Şüphelilerden IŞİD'lİ terörist Oğuzhan Korkmaz ile olayla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Emre Emre, Selahattin Aydın, Ali Merttaş, Selim İbiş, Kadir Kökoğlu, Kaan Aslan, Fatih Özer ve Abdullah Bayırlı tutuklandı. Ahmet Kaşdaş, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Ahmet Türkçe, Seyit Kılıç ve Oğuzhan Korkmaz'ın eşi A. Korkmaz ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'DE YARGILANACAKLAR

Sanıklar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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