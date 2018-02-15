Adalet Nöbeti'nde 46. hafta: Direnmek gerek

Avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlattığı Adalet Nöbeti bugün 46. kez tutuldu.

Cumhuriyet - Adliye binasındaki 1 saatlik nöbetin ardından bina önünde CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve avukat Canan Arın tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında sözü ilk alan avukat Canan Arın, konuşmasına Adalet Nöbeti’ni “tünelin ucundaki ışığa” benzeterek başladı.

Arın, “Bu hükümetin bu topraklarda yaşayan insanlara en korkunç kötülük bizleri çaresizlik duygusu ile başbaşa bırakmasıdır. Herkesin gölgesinden korkar olduğu bu günlerde Adalet Nöbetimiz bu nedenle insanlara sunulan bir ümit ışığıdır” dedi.

Abdülhamit döneminde jurnalciliğin alıp yürüdüğünü anımsatan Arın, şimdilerde de “Aktrollerin” suç duyuruları ile insanların cezaevlerine konulduğunu söyledi. Arın, gazetecilerin yanısıra avukatların da susturulmak istendiğini, adliye koridorlarında emniyet güçlerinin saldırılarına uğradıklarını belirtti.

“Adalete güven sıfır noktasında”

Adalete güvenin sıfır noktasında olduğunu vurgulayan Arın, Adalet Nöbeti’nin Türkiye’deki adaletsizliğe dikkat çekmek için tutulduğunu söyledi. Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) isimlerinden “Türkiye” ve “Türk” sözcüklerinin kaldırılmak istendiğini anımsatarak, “Uluslararası toplantılarda AKP Barolar Birliği, AKP Tabipler Odası, AKP Sultanlığı’na dönüşecektir” dedi. Arın, TBB’nin 24 Şubat’ta Ankara’da düzenleyeceği olağanüstü toplantıya katılım çağrısı yaparak, “Gün direnme günüdür. Direnmek gerek, direnmek gerek, direnmek gerek” diye konuştu.