Adalet Nöbetçileri'nden Kemal Aytaç çağrısı

Dünkü Adalet Nöbeti’nde TTB’nin bildirisi okunduğu gerekçesiyle gece Avukat Kemal Aytaç’ın evinde de polis araması yapıldı. Adalet Nöbetçileri ise Kemal Aytaç hakkında gözaltı kararı verilmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

Adalet Nöbetçileri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ADALET NÖBETİ SUSTURULAMAZ!



44 haftadır her Perşembe günü Çağlayan Adliyesi’nde tutulan Adalet Nöbeti’nin katılımcısı ve sözcülerinden avukat Kemal Aytaç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmiştir.



01.02.2018 günü saat 01.30 civarında Kemal Aytaç’ın evine giden polisler, meslektaşımızın evde olmaması nedeniyle gözaltı işlemi yapamamış ve tutanak tutarak evden ayrılmışlardır.



Gözaltı işlemi yapmaya gelen polisler, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunması nedeniyle gözaltı kararının gerekçesine dair bir bilgilendirme yapmamıştır. Ancak tutanaktan görüldüğü kadarıyla gözaltı kararının aynı gün 44 üncüsü tutulan Adalet Nöbetine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 44 üncü Adalet Nöbeti’nde, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “savaşın doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu olduğu”na dair basın açıklaması, Kemal Aytaç’ın da arasında olduğu avukatlar tarafından yüksek sesle okunmuştu.

Bilindiği üzere bu basın açıklamasının ardından TTB’nin Merkez Konseyi üyesi 11 hekim gözaltına alınmış, gözaltı kararını ve hekimlere yönelik operasyonları protesto eden, TTB’ye destek veren kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar başlatılmıştı.



Avukat Kemal Aytaç hakkında verilen gözaltı kararının gerekçesini her ne kadar soruşturma dosyası üzerinde gizlilik kararı olması nedeniyle tam olarak bilmiyorsak da, TTB’ye destek amaçlı olarak okunan barış talepli bildiriye dair olduğunu tahmin edebiliyoruz. Her türlü haksız ve adaletsiz uygulama karşısında bugüne dek meslektaşlarının yanında olmaktan ve adalet talebini haykırmaktan geri durmayan Kemal Aytaç’ın nezdinde “adalet ve barış talebi” susturulmak, dayanışma engellenmek istenilmektedir.



Kemal Aytaç’ın avukatları bugün (02.02.2018) günü yakalama ve gözaltı işleminin kaldırılması için savcılığa bir itiraz dilekçesi vermek istemiş, ancak soruşturma dosyasının sistemde görünmediği gerekçesi ile itiraz dilekçesi verilememiştir. İtiraz dilekçesinde, Adalet Nöbetinde sarf edilen sözlerin düşünce ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve suç teşkil edemeyeceği, Kemal Aytaç’ın avukat olduğu ve savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gidebileceği ve Avukatlık Kanununun gerektirdiği usulü işlemlerin yapılmadığı belirtmekteydi.



Avukat Kemal Aytaç, ifade vermek üzere 05.02.2018 tarihinde avukatlarıyla birlikte saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde olacaktır. Tüm meslektaşlarımızı Kemal Aytaç ile dayanışmak, Adalet Nöbetine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesine davet ediyoruz.



ADALET NÖBETÇİLERİ