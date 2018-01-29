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29.01.2018 20:50

Acun Ilıcalı'ya Yargıtay şoku

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Acun Ilıcalı'ya Yargıtay şoku
Acun Ilıcalı’nın yazar Perihan Mağden’e açtığı tazminat davası Yargıtay’dan döndü.

Fırat ALKAÇ-Hürriyet - Hürriyet Gazetesi’nde 19 Ocak 2014 tarihinde “Utanmazlık markası Acun” başlığıyla yayınlanan yazar Perihan Mağden röportajının ardından Acun Ilıcalı, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı. Görülen dava sonucunda mahkeme Perihan Mağden ve röportajı yapan muhabiri haksız bularak 5 bin lira tazminatın yasal faiziyle birlikte davacı Acun Ilıcalı’ya verilmesine hükmetti. Bu kararın ardından Perihan Mağden’in avukatları Yargıtay’a başvurdu. Kararı değerlendiren Yargıtay, haberin eleştiri sınırları içerisinde kaldığına hükmetti.

“ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE KALMIŞTIR”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, verdiği kararda “Söz konusu röportajın davacının televizyoncu kimliği ve yaptığı programlar ele alınarak kişisel düşüncelere de yer vermek sureti ile yazıldığı, röportajın bir bütün olarak değerlendirildiğinde eleştiri sınırları içinde kaldığı ve davacının topluma mal olmuş bir insan olarak eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğundan istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” dedi.

Perihan Mağden’in avukatlığını yapan ve dosyayı Yargıtay’a taşıyan avukat Veysel Ok “İfade özgürlüğü anlamında çok önemli bir karar. Çünkü eleştiriyi hatta sert, kırıcı eleştiriyi koruyan bir karar. Yargıtay siyasetçilere ek olarak TV fenomenlerini de kamusal bir kişilik olarak tanımlamış ve kamusal kişilerin eleştiri sınırlarının daha geniş olduğunun altını çizmiş. Sonuç olarak Avrupa standartlarıyla uyumlu ve özellikle bu gümlerde böylesine güçlü bir kararın çıkması sevindirici” dedi.

Kararın ardından dosya İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

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