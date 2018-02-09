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09.02.2018 03:25

Acun Ilıcalı'dan Survivor için radikal karar!

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Acun Ilıcalı'dan Survivor için radikal karar!
Survivor All Star 2018, cumartesi günü başlıyor.

TV8'in reyting rekortmeni fenomen yarışması Survivor, 20 Şubat Cumartesi günü, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Posta yazarı Mesut Yar, bugünkü köşe yazısında, Acun Ilıcalı'nın Survivor yayın günlerinde yaptığı değişikliği kaleme aldı.

Ters yönden gidecek

Acun Ilıcalı bu sezonki “Survivor”da (TV8) tersinden bir periyot uygulayacak. Yani program geçtiğimiz sene olduğu gibi cumartesinden başlayıp pazartesi gecesine kadar devam etmeyecek...
 
Bu kez ilk etapta perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak. Karşısında geçtiğimiz yıla oranla bir hayli güçlenmiş reytingleri 10’lu rakamları aşan diziler var... Bana göre asıl survivor “ilk yüz listesinde” yaşanacak. Kolay gelsin!

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