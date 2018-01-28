Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın açıklaması

Acun Ilıcalı, önceki akşam eşi Şeyma Subaşı’yla birlikte İstinye’de objektiflere yansıdı. Demet Akalın'ın kendisi hakkında sözleri hatırlatılan Ilıcalı konu hakkında kısa bir yorumda bulundu.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte önceki akşam yakın arkadaşları Murat Boz ve oyuncu İbrahim Büyükak ile yemekte buluştu.

"BİR ADIM KALDI"

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı yeni hedeflerinden bahsetti. Amerika'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Ilıcalı, hedefinin gerçekleşmesine bir adım kaldığını söyledi.

Ilıcalı'ya Demet Akalın'ın 'Acun beni O Ses Türkiye'ye çağırmaz, aramız limoni” sözleri soruldu. 48 yaşındaki Ilıcalı, Akalın'ın sözlerine 'Öyle miymiş? Peki' şeklinde cevap vererek açıklama yapmaktan kaçındı.