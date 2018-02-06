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06.02.2018 05:30

Acun Ilıcalı: Türkiye'yi bitireli 5 sene oldu

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Acun Ilıcalı: Türkiye'yi bitireli 5 sene oldu
Konuk olduğu programda gelecek planlarından bahseden Acun Ilıcalı, televizyon üzerine çok önemli görüşmelerinin olduğunu belirterek "Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı TV 8 'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor yarışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEFİM DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK"

Televizyon üzerine çok önemli görüşmelerinin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Belki Amerika'nın dört büyük kanalından birinde olacağız. Kuzey Avrupa hedefimizde. Bu iki bölgeyi elimize geçirebilirsek oradan Doğu'ya doğru devam ederiz. Hedefim dünyayı ele geçirmek" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BİTİRELİ 5 SENE OLDU"

"Türkiye'yi reyting konusunda bitireli 5 sene oldu" diyen Acun Ilıcalı, "Ben bin 300 kere birinci olmuşum zaten, bin 600 kere birinci olsam bir şey hissetmeyeceğim. Kendimi geliştirebileceğim bir dünya kurmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

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