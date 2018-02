Acun Ilıcalı açıkladı: İşte Survivor All Star kadrosu

Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosunu açıkladı! Survivor 2018 kadrosunda kimler var? Ne zaman başlayacak?Survivor 2018 All Star yarışması için geri sayım başladı.

"Survivor ne zaman başlayacak?" ve "Kadrosunda kimler olacak/" soruları yanıt buldu. 10 Şubat'ta başlayacak Survivor yarışmasının All Star kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı yeni tanıtım ile yarışmacıları duyurdu. Survivor All Star kadrosunda Ümit Karan ismi dikkat çekti.



Heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star yarışmasının başlamasına 8 gün kaldı. Acun Ilıcalı, yayınladığı tanıtım videosu ile Survivor All Star kadrosunu açıkladı. “Bu yıl ilkler yaşanacak” diye Survivor 2018’i duyuran Ilıcalı, “Bu takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star’lar olacak” demişti. All Star kadrosu belli olurken, gönüllüler takımında sadece bir isim belirlendi. İşte Survivor 2018 yarışmacıları…

SURVİVOR 2018 ALL STAR KADROSU

Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan

Gönüllüler kadrosunda ise sadece Cumali Akgül ismi açıklandı.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Daha önce Survivor 2013’de yarışan Ümit Karan’ın Survivor 2018 All-Star kadrosunda olacağı bilinmiyordu.

Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. Futbol hayatına Berlin'in Kreuzberg ilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başladı. 18 yaşına kadar Berlin'de yaşadı. 1995 1996 senelerinde Türkiyemspor Berlin takımında oynayan Karan, buradan Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. 2001 yılına kadar Gençlerbirliği forması giyen Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi.

SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti” dedi.

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.