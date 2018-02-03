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03.02.2018 15:55

Acil servislerde yeni dönem

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Acil servislerde yeni dönem
KAMU hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, bugünden itibaren 16'sı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için 'uzamış vardiya poliklinikleri'nin saat 23.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gümüş, bugün hizmete giren 'uzamış vardiya polikiliniğini basın mensuplarına tanıttı. Eyüp Gümüş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

SAAT 23.00'E KADAR POLİKLİNİK HİZMETİ 

"Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek"

"ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası da 'Yeşil 2' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız. 

"DR. SADİ KONUK HASTANESİ'NİN YÜZ KATI OLACAK"

İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak. 

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