Acı haber 15. gün geldi: 9 şehit

TSK, teröristlerin tanka füzeli saldırısında 6, çatışmada 1, Kilis’te sınır karakoluna yapılan saldırıda da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Hakkâri’de yaralanan asker de şehit düştü

Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Afrin’den acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgenin kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde konuşlu tanklarından biri, PKK/PYD’li teröristler tarafından füze ile vuruldu. Saldırıda 5’i tankta, 1’i tankın yanında olmak üzere 6 asker şehit oldu, 1 asker ve 2 ÖSO’lu yaralandı. Yaralı asker, Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Saldırının ardından Şeyh Horoz’daki terör hedeflerine hava operasyonu düzenlendi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Töreristlerin kullandığı antitank füze sisteminin menşeiinin de araştırıldığı bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal ve Mustafa Uc'un haberine göre Afrin’in batısında yer alan Mamaluşağı Köyü yakınlarındaki 915 rakımlı stratejik tepenin eteklerinde bulunan bir tanka da teröristler tarafından Milan füzesi atıldı. Saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

1 YILLIK ASKERDİ

Tankçı Er Nurullah Seçen’in (22) Konya Ereğli’deki baba ocağına ateş düştü. Seçen’in nakliyeci babası Sedat ve ev kadını annesi Söngül Seçen’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 1 yıllık sözleşmeli er olan Seçen’in, nişanlı olduğu belirtildi.

Tank saldırıda şehit olan askerlerden Fevzi Gürsu’nun Elazığ’da yaşayan babası Murat ve annesi Fevziye Gürsu, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olan şehidin 2 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞİ DESTEK MESAJI YAZMIŞTI

Tank personelinden 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın şehit düştüğünü öğrenen annesi Tülay ve babası Mehmet Aktağ, yasa boğuldu. Giresunlu şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Aktağ’ın kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Engin Aktağ’ın, harekâtın başladığı gün sosyal medyadan “Allah yolumuzu açık etsin kardeşim, devrem. Dünya Türk’ün gücünü görecek. Zafer bizim” mesajını paylaştığı görüldü.

Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca, 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapıyordu. 28 yaşındaki şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca’ya ise sağlık personeli eşliğinde acı haber verildi.

Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, vurulan tankın komutanıydı. Askerleriyle birlikte şehit düştü. Çubukçu’nun bugün, memleketi İzmir’de toprağa verileceği öğrenildi

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün babası Mustafa Aygül, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül’ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül’ün Çorum’da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Aygül’ün cenazesinin, Çorum’un Alaca İlçesi’nde toprağa verileceği bildirildi. Aygül’ün, 1 yıllık nişanlı olduğu öğrenildi.

Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/ PYD’li teröristler tarafından, Kilis’in Süngütepe Köyü’nde bulunan Yaylacı Hudut Karakolu nöbet kulesine dün saat 14.00 sıralarında havanlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram’ın cenazesinin bugün mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’nde defnedileceği öğrenildi. Aynı saldırıda 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Afrin kırsalındaki çatışmalarda ise Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu, 1 asker ve 2 ÖSO’lu da yaralandı. Şehit Yılmaz’ın acı haberi, Isparta merkez Batıkent Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Bekâr olan ve 2015’te uzman çavuşluğa başlayan Yılmaz’ın, Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkâri Çukurca’da bulunan Güven Dağı’ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat’ta sınırın Irak tarafından PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, tedavi gördüğü Hakkâri Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.