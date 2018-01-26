Aç kalan ayılar 12 evi bastı

Gürcistan’dan getirilip bırakılan ayıların evleri talan ettiği iddia edildi. Ayıların girdiği evler kullanılamaz hale geldi

Normalde çoktan kış uykusuna yatmış olması gereken ayılar, Artvin’de uykuya yatmadı. Aç kalan ayılar, Tütüncüler Köyü’ndeki mezraları bastı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre pençeleriyle tahtaları parçalayarak evlere giren ayılar, evdeki un, yağ ve diğer yiyeceklerle karınlarını doyurdu. Ancak bunu yaparken girdikleri 12 eve oturulamaz hale gelecek şekilde zarar verdiler.

‘BUNLAR GÜRCİSTAN AYILARI’

Evlerindeki oturma grubundan yatağa her şeyin parçalandığını anlatan Eşref Özdemir şunları söyledi: “Burası özellikle yazın daha yüksek yaylalara çıkamayan kişilerin 3 ay kadar kaldıkları bir yer. 12 ev var, kimisi ahşap kimisi daha modern yapılmış.

Gürcistan’dan ayıların getirilip bu bölgeye bırakıldığı söylentilerinden sonra son 3-4 yıldır bu yaylalara girme olayı var. Kapı kilitli olduğundan kapıyı parçalayarak içeri giren ayılar biraz fazla tahribat yapmış. Bu şekilde bizim yaylamızı perişan bir halde bırakmış. Devlet büyüklerimizden de bu hayvanların kışın beslenebilmeleri için doğaya yiyecek tarzı şeyler bırakmasını talep ediyoruz.”