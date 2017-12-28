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28.12.2017 03:55

AB’nin 7 yıllık bütçesinde Türkiye yer almadı

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AB’nin 7 yıllık bütçesinde Türkiye yer almadı
Avrupa Birliği, 2021-2027 yıllarını içeren bütçesi kabul edildi. AB’nin 7 yıllık bütçesinde Türkiye yer almadı.

Avrupa Birliği, 2021-2027 yıllarını içeren bütçesi kabul edildi. AB’nin 7 yıllık bütçesinde Türkiye yer almadı.

Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, konuyla ilgili olarak "Bu üzücü gelişmeye karşı Türkiye’nin ciddi girişimlerde bulunması şart" dedi.

Şen, "AB bir taraftan Türkiye ile köprüleri atmama konusunda adımlar atarken, diğer taraftan AB’nin içinde Türkiye’nin yer almaması kararını da almış bulunuyor" diye belirtti.

Prof. Dr. Faruk Şen, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa Birliği’nin 2021-2027 yılları arasında bütçesi kabul edildi. Buna göre AB bu 7 yıl süre için 998 milyar Euro’luk bir bütçe öngördü. Buna göre bütçede bundan önceki 7 yıla göre büyük bir artış yok.

Bütçenin en önemli gelişmesi, AB’nin bu 7 yıllık süreçte tam üye olarak almayı öngördüğü büyük ülkeler için ciddi fon ayırmasında kaynaklanıyor. Buna göre AB 2021-2027 yılları arasında Batı Ukrayna için 42 milyar Euro bütçe ayırmış bulunuyor. AB için artık Ukrayna batı ve doğu olarak öngörülüyor. Doğu Ukrayna’dan umudunu kesen AB, Batı Ukrayna için ciddi bir para öngörüyor.

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