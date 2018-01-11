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12.01.2018 01:20

ABD'ye seyahatte Türkiye 'riskli' kategoride

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ABD'ye seyahatte Türkiye 'riskli' kategoride
ABD vatandaşlarına Şanlıurfa, Van, Muş, Mardin, Tunceli gibi şehirlere gitmemeleri çağrısı yaptı.

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı “seyahat uyarıları” sistemini değiştirdi. “ABD vatandaşlarının kesin, zamanında ve güvenilir emniyet ve güvenlik bilgisinin sağlanmasını amaçladığı” ifade edilen yeni sistemde ülkeler risk oranlarına göre, 4 kategoriye ayrıldı. 

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasıyla birlikte yaşanan vize krizi, FETÖ liderinin Türkiye’ye iade edilmemesi ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanması gibi nedenlerle ABD ile ikili ilişkiler konusunda gerilimli bir dönemden geçen Türkiye, “riskli” anlamına gelen 3. kategoride yer aldı. Seyahatin yeniden gözden geçirilmesi uyarısının yapıldığı 3. kategoride, ülkenin emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı bilgilendirilmesi yapılıyor.  Türkiye’nin bu kategoride yer almasına gerekçe olarak “terörizm” ve “keyfi tutuklamalar” gösterildi.

İşte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve 10 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe giren seyahat kategorileri:

Seviye 1: Normal Tedbir Uygulaması – Emniyet ve güvenlik tavsiyeleri açısından en düşük seviye. Uluslararası seyhatlerde her zaman biraz risk söz konusudur. Diğer ülkelerdeki koşullar, her zaman için ABD’dekinden farklılık gösterebilir.

Seviye 2: Yükseltilmiş Tedbir Uygulaması – Artan emniyet ve güvenlik risklerinin farklında olun.  ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir. 

Seviye 3: Seyahatinizi gözden geçirin -  Emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler bulunması nedeniyle seyahatten kaçının. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir. 

Seviye 4: Seyahat etmeyin – Hayati tehlike oluşturabilecek ciddi riskler bulunması nedeniyle en yüksek tavsiye seviyesidir. Acil bir durumda ABD hükümetinin, çok sınırlı bir yardım kabiliyeti vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemesi veya güvenli olan en kısa sürede ülkeden ayrılmasını tavsiye eder. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kategoride yer alan seyahatler ile ilgili “Seyahat Tavsiyeleri” kısmında ek tavsiyelerde bulunur. Ülkelerdeki durumlar her an değişebilir.

ABD'nin listesinde 1. seviyede İskandinav ülkeleri yer alırken 3. kategoride Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çad, Nijerya, Pakistan ve Sudan gibi ülkeler bulunuyor. Yemen, Kuzey Kore gibi ülkelerse 4. kategoride yer aldı. 

Türkiye riskli kategoride: Terörizm ve keyfi gözaltı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni seyahat uyarıları sistemi ile birlikte terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye planlanan seyahatlerin gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.  

Hatay’ın Türkiye-Suriye sınırı, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ’ın terör riski nedeniyle diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına “Bu şehirlere gitmeyin” uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın risk uyarısında şu ifadeleri kullanıldı:

Terörist gruplar Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor.  Teröristler küçük bir uyarıyla veya uyarıda bulunmadan turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar / alışveriş merkezleri, yerel yönetim tesisleri, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, önemli spor ve kültür olayları, eğitim kurumları, havaalanları ve diğer kamusal alanlara saldırı düzenleyebilirler.

Olağanüstü hâl altında, güvenlik güçleri, iddia edilen terör örgütlerine mensup olduğundan şüphelendikleri kişileri, kısıtlı veya gizli deliller ve siyasi olarak motive olmuş gibi görünen gerekçelerle gözaltına aldı.

ABD vatandaşları için Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile karşı karşıya. Türkiye hükümeti tarafından açıkça onaylanmayan toplantıları, protesto ve gösterilere katılma tutuklanma ile sonuçlanabilir. 

Türkiye hükümeti, ABD vatandaşlarını avukat ve aile üyelerine erişim sağlamalarına izin vermeden tutukladı ve sınır dışı etti. Ayrıca, ABD ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip tutuklu kişilere, konsolosluğun rutin olarak erişmesine izin vermedi. 
ABD'deki hükümet personeli, belirli güvenlik kısıtlamalarına tabidir. Aile üyeleri, Adana’daki ABD Konsolosluğu çalışanlarına eşlik edemezler.”

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