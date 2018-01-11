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11.01.2018 13:00

Abdurrahman Dilipak bu paylaşımlarıyla Twitter'ı salladı!

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Abdurrahman Dilipak bu paylaşımlarıyla Twitter'ı salladı!
Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel Twitter hesabından atmaya çalıştığı tweetlerle gündem oldu.

Dilipak, AKP’ye yakın kalemlerden Ömer Turan'ın, önceki akşam metrobüste gözaltına alınmasıyla ilgili olarak atmaya çalıştığı tweetlerdeki yazım hataları sosyal medyada olay oldu. Dilipak, "Ömer Turanin gazeteciler gününü kelepçeler etek kutladilar" , "Ömer Turan davudoglu hakkında bir şey söyledi diye yaşanan olaylar bu konuya karışan kimsenin hayrına olmadı. Kimin aklı ise bu!", "Er turan gündem olmak için bu davayı açtırıp kendini kelepveletmis olabilir mi!?" gibi tweetler attı.

Birçok Twitter kullanıcısının ise Dilipak'ın tweetleriyle epey eğlendiği görüldü.

İşte Dilipak'ın o paylaşımları:

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