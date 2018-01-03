Abdüllatif Şener'den çok konuşulacak Abdullah Gül yorumu

Halk TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu Türkiye Nereye programına konuk olan AKP kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı KHK ile ilgili açıklamaları ve Erdoğan’ın buna eleştirilerini değerlendiren Şener, “Sayın Gül’ün açıklamalarının ben eleştiri olarak bile saymıyorum” dedi.

“BU ELEŞTİRİ DEĞİL Kİ!”

Şener konuşmasında, yüzlerce maddesi olan KHK’yı Gül’ün sahiplendiği yönündeki açıklamaları hatırlattı. Daha sonra da, “bu kadar madde arasında bir tane madde hakkında ifadesi muğlaktır dedi. Söylediği bu kadar. Bu eleştiri değil ki” diye konuştu.